В Польше заявили, что ЕС не передал Варшаве необходимых для беженцев с Украины средств

«Расходы [на беженцев с Украины], которые мы несем, исчисляются в миллиардах, а не в миллионах евро. Поэтому помощь ЕС для стран, которые помогают беженцам, тоже должна идти в миллиардах, а не в миллионах евро», — цитирует чиновника агентство PAP.
Он пояснил, что правительство Польши не может помогать беженцам за счет средств из фондов ЕС, полученных страной на целевые программы. «Мы не можем перенаправить их на помощь беженцам, поскольку тогда мы должны были бы отказаться от запланированных проектов. А тех средств, которые ЕС выделяет из фондов миграции, совершенно не хватает», — сказал замглавы МВД.
По данным польской пограничной охраны, с 24 февраля в Польшу прибыло уже свыше 3,57 млн беженцев с Украины. Более 1,5 млн из них могут выбрать Польшу местом своего постоянного пребывания.