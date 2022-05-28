Путин предложил Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщается на сайте Кремля.
Они обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью в мире; Путин заявил, что трудности с поставками возникли в результате «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран» и санкций против России.
Путин заявил, что Россия готова помочь найти варианты беспрепятственно вывезти украинское зерно из черноморских портов. В начале мая в ООН сообщили, что там скопилось около 4,5 млн т зерна, его не могут вывезти из-за российской военной операции на Украине. В ООН считают, что к сложившейся ситуации привели действия России, с этим согласны и некоторые западные политики. Однако в Кремле в блокаде поставок украинского зерна винят «незаконные действия» западных стран.
По словам Путина, российско-украинские переговоры находятся «в замороженном состоянии по вине Киева», а Москва открыта к возобновлению диалога. Помимо этого, российский президент предупредил собеседников, что «продолжающаяся накачка Украины западным оружием» может привести к дестабилизации и обострению гуманитарного кризиса.
Как уточнил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, разговор трех лидеров продолжался 80 минут, он состоялся по инициативе Макрона и Шольца. Они призвали Путина к немедленному прекращению огня на Украине, выводу российских войск и прямым переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Макрона и Шольца, ситуация с продовольствием стала особенно напряженной в результате действий России.
Российское Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы страны обеспечили функционирование морских гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях для движения судов.
26 мая во время разговора с премьером Италии Марио Драги Путин заявил, что Россию «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки». Страна готова «внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений», если Запад снимет с России «политически мотивированные ограничения», сообщили в Кремле. Со своей стороны, в пресс-службе итальянского премьера рассказали, что Путин и Драги обсудили «усилия по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира».
На следующий день Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и вновь заявил, что «попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны», а к проблемам привели санкции США и ЕС. В Вашингтоне с этим не согласны. Соединенные Штаты не обсуждают возможность снятия ограничений в обмен на помощь в вывозе зерна с Украины, подчеркнули в Белом доме.