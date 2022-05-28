Медведев призвал перестать «миндальничать» и строже наказывать иноагентов

«Надо признать: контроль над иностранными агентами был довольно формальным. И сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций… Деятельность иноагентов должна быть поставлена под жесткий контроль, стать прозрачной для нашего общества», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Даже приняв закон об иноагентах, в сущности, слабо препятствовали деятельности различных вредоносных НКО в России», — отметил он.
Дмитрий Медведев исключил возможность того, что созданная в США гражданином России российская структура или неправительственная организация смогла бы долго просуществовать. «Думаю, ее прихлопнули бы в течение суток. А если бы кто-то что-то успел сделать там на правозащитной ниве, то возбудили бы уголовные дела со сроками лишения свободы на десятки лет. Арестовали бы ее иностранных учредителей, находящихся в Штатах, и заблокировали ее счета. Преследовали бы по всему миру», — заявил зампред Совбеза.
Дмитрий Медведев упомянул внесенный в Госдуму в конце апреля законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий и ужесточающий нормы действующего законодательства об иностранных агентах. Его авторы предлагают «прикрыть лазейки» для НКО, СМИ и граждан, получающих поддержку из иностранных источников.
Сейчас Минюст России ведет четыре реестра иностранных агентов: СМИ, физлиц-иноагентов, незарегистрированных объединений и НКО. Все иноагенты должны отчитываться о своей деятельности и о том, как были потрачены полученные из-за границы деньги. Также они обязаны маркировать свои материалы специальной подписью.
Авторы законопроекта предлагают объединить четыре реестра иностранных агентов в один. Предполагается, что эта инициатива позволит запретить организовывать публичные мероприятия, а также вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность для несовершеннолетних; производить для них информационную продукцию и получать государственную финансовую поддержку.
Президентский Совет по правам человека раскритиковал законопроект. Эксперты совета указывают, что он «фактически необоснованно расширяет возможность» попадания граждан, НКО и СМИ в реестр иноагентов. Авторы направленного в Госдуму отзыва предлагают депутатам отказаться от расплывчатых формулировок наподобие «иностранного влияния» — и считают дискриминационной идею создания списка «аффилированных с иноагентами лиц».