Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков

Кроме того, под ограничения попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.
Всего новые меры коснулись 22 физических и четырех юридических лиц.
Ранее санкции против Кабаевой ввела Великобритания. Также СМИ сообщали, что она фигурирует в новых ограничительных списках Евросоюза.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.