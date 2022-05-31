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16:20 (мск), источник: © РИА Новости

Канада ввела санкции против Кабаевой и нескольких российских банков

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Канада распространила антироссийские санкции на председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алину Кабаеву, сообщило правительство страны.

Источник: © РИА Новости

Кроме того, под ограничения попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

Всего новые меры коснулись 22 физических и четырех юридических лиц.

Ранее санкции против Кабаевой ввела Великобритания. Также СМИ сообщали, что она фигурирует в новых ограничительных списках Евросоюза.

Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

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