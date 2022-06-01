Захарова назвала подлым отношение крупных стран ЕС к Украине

«Ну это же подло по отношению к Украине, потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть, соответственно, это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украине в свои ряды каждый год, они каждый год говорили, что “теперь вы еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр ближе к заветной цели”», — сказала дипломат, комментируя заявление премьера Италии Марио Драги о том, что почти все крупные страны ЕС против статуса Украины как кандидата в Евросоюз.
Захарова отметила, что «сегодня премьер-министр Италии заявляет ровно то, о чем говорил президент Украины Виктор Янукович в 2013 году, что Украина не готова к тому, чтобы стать членом ЕС и начать практическую евроинтеграцию». При этом, по словам представителя российского дипведомства, за эти слова тогда Януковича «чуть не убили, выгнали, выжали, вытравили из политического ландшафта», а премьер-министр Италии, делая такие заявления, «никаким образом не выпадает из повестки».