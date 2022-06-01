США выступают против военной операции Турции в Сирии

«Что касается любой эскалации на севере Сирии, мы выступаем против и мы поддерживаем текущее прекращение огня. Нас беспокоит, что новые наступательные силы могут подорвать стабильность в регионе и использовать это в своих целях», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Новая антитеррористическая операция Турции на севере Сирии началась 1 июня. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара начала формировать «зону безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией. Эрдоган заявил, что отряды народной самообороны Сирийского Курдистана, включенные Анкарой в список террористических организаций за связь с Рабочей партией Курдистана, «продолжают нападения на Турцию и мирное население Сирии». Также Турция проводит операцию против курдских формирований на севере Ирака.