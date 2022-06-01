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19:47 (мск), источник: Коммерсантъ

США выступают против военной операции Турции в Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любые новые наступательные действия на севере Сирии подорвут стабильность в регионе. Он отметил, что Вашингтон выступает против военной операции Турции, проводимой на территории ближневосточного государства.

Источник: AFP 2022

«Что касается любой эскалации на севере Сирии, мы выступаем против и мы поддерживаем текущее прекращение огня. Нас беспокоит, что новые наступательные силы могут подорвать стабильность в регионе и использовать это в своих целях», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Новая антитеррористическая операция Турции на севере Сирии началась 1 июня. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара начала формировать «зону безопасности» на 30 км вглубь от границы с Турцией. Эрдоган заявил, что отряды народной самообороны Сирийского Курдистана, включенные Анкарой в список террористических организаций за связь с Рабочей партией Курдистана, «продолжают нападения на Турцию и мирное население Сирии». Также Турция проводит операцию против курдских формирований на севере Ирака.

Дарья Эрозбек

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