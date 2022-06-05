В Казахстане стартовал референдум об изменении Конституции

Голосование будет проходить с 7 до 22 часов по местному времени (разница с Москвой +3 часа). Идея провести референдум была выдвинута президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в апреле, провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране. Погибшими в них числятся по меньшей мере 225 человек. Как объяснял Токаев, недовольство населения возникает из-за несправедливого устройства государственного аппарата.
Референдум об изменениях Конституции проводится в стране во второй раз (первый прошел в 1995 году), все последующие изменения принимались парламентом. Всего на нынешний референдум вынесены 33 поправки, затрагивающие треть Основного закона.
Токаев рассчитывает, что после референдума изменится динамика и содержание самого политического процесса. «Наверняка в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями, требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение», — заявил он в апреле.
«Референдум должен поставить точку и стать новой главой общественного договора между властью и обществом в Казахстане», — считает Дарья Чижова, директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, эксперт Валдайского клуба. Власти необходимо показать, что она слышит народ, поэтому важно, чтобы поправки были не просто приняты, но чтобы это было сделано большинством страны, то есть явка на референдуме должна быть высокой. По словам эксперта, голосование о внесении поправок совмещает в себе две функции: непосредственное изменение законодательства и подтверждение общественной поддержки Токаева.
Актуальными для развития Казахстана, по словам Чижовой, являются два направления: социально-экономическое развитие и построение «нового» государства, как его называет Токаев с командой. «Токаеву нужно будет проводить большое количество экономических реформ. Особенно это важно для развития регионов: как показали январские события, регионы значительно более чувствительны к ухудшению социально-экономического положения, поэтому они зачастую становятся локомотивом протестных настроений», — поясняет она.
В политической системе можно ожидать дальнейшей либерализации, считает эксперт. На политическую активность электората будет влиять снижение порога для регистрации партии, в результате чего несколько объединений уже выступили с намерением создать политические партии и проходят процесс регистрации.