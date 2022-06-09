Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США

«Инфляция — проклятие нашего существования. Главным образом она затрагивает цены на продукты и на бензин», — сказал Байден, отвечая на комментарий ведущего о недовольстве населения политикой администрации.
Киммел отметил, что происходящее похоже «на маленькую доску с объявлениями, в которых говорится, насколько все дорого», и пошутил, что если бы экс-президент США Дональд Трамп оставил Байдену фломастер, он смог бы «переписать цены на этой доске».
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса, что уровень инфляции в стране будет оставаться в обозримой перспективе высоким, это превратилось на текущем этапе в основную экономическую проблему страны. Министр также признала, что и она, и глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл заблуждались в своих недавних оценках, касавшихся инфляции. «Вероятно, мы оба могли бы использовать [применительно к инфляции] более точный термин, нежели “переходная”», — подчеркнула Йеллен, отвечая на критику со стороны законодателей.
По выражению министра, инфляция в США находится в настоящее время на «неприемлемых уровнях». Йеллен, однако, винила в сложившейся ситуации в основном внешние факторы вроде геополитических потрясений и не соглашалась с тем, что к разгону темпов инфляции привели в том числе антикризисные меры самих американских властей, вливших в экономику несколько триллионов долларов для преодоления последствий пандемии.
Ранее ФРС повысила в целях борьбы с инфляцией базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75−1%. По подсчетам Минтруда США, годовая инфляция в стране в апреле 2022 года сократилась до 8,3% против 8,5% в марте. Данный показатель за март стал рекордом за последние четыре десятилетия.