Столтенберга удивила позиция Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО

У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не было оснований полагать, что Турция займет жесткую позицию, когда он обещал Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс. Об этом он рассказал в интервью The Financial Times.
Он назвал законными опасения Турции по поводу терроризма. По его словам, ни один союзник по НАТО не пострадал от терроризма в таком масштабе, как Анкара. Столтенберг заверил, что переговоры с Турцией продолжатся для того, чтобы найти «общий путь вперед».
«Моя цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами [альянса] как можно скорее», — заключил он.
Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Одобрить их должны все страны-члены, однако Турция выступила против присоединения этих североевропейских стран к блоку.
Анкара объяснила свое решение тем, что эти страны давали убежище участникам организаций, признанных в Турции террористическими — например, Рабочей партии Курдистана — и не выдавали их по запросу турецкой стороны. Помимо этого, Швеция и Финляндия вводили против республики санкции.
Генсек НАТО заверил, что союзники при рассмотрении заявок Хельсинки и Стокгольма будут учитывать озабоченности всех сторон, в том числе и Анкары.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 21 мая заявила, что Стокгольм «приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом» и поддерживает включение РПК в список террористов. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто говорил о готовности гарантировать Анкаре, что связи с РПК будут более тщательно отслеживаться, но подчеркнул, что Хельсинки не может выдать связанных с партией людей без правосудия.
Президент России Владимир Путин говорил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст непосредственной угрозы для Москвы, но в случае расширения военной инфраструктуры альянса российская сторона будет предпримет ответные действия.