Плевки и рыдания: как здороваются в разных странах мираМы собрали 12 вариантов: от очевидных до самых странных.
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
19:43 (мск), источник: РБК

Столтенберга удивила позиция Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО счел законными опасения Турции по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Переговоры с Турцией продолжатся для того, чтобы найти «общий путь вперед», заверил он.

Источник: Reuters

У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не было оснований полагать, что Турция займет жесткую позицию, когда он обещал Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс. Об этом он рассказал в интервью The Financial Times.

У нас не было причин полагать, что возникнут какие-либо проблемы. Опасения Турции не новы. Турция — важный союзник, и когда союзник поднимает вопросы безопасности, мы должны их решать.

Йенс Столтенберг

Он назвал законными опасения Турции по поводу терроризма. По его словам, ни один союзник по НАТО не пострадал от терроризма в таком масштабе, как Анкара. Столтенберг заверил, что переговоры с Турцией продолжатся для того, чтобы найти «общий путь вперед».

При этом генсек НАТО выразил уверенность, что все еще возможно преодолеть «законные» опасения Анкары «в разумные сроки».

«Моя цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами [альянса] как можно скорее», — заключил он.

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Одобрить их должны все страны-члены, однако Турция выступила против присоединения этих североевропейских стран к блоку.

Анкара объяснила свое решение тем, что эти страны давали убежище участникам организаций, признанных в Турции террористическими — например, Рабочей партии Курдистана — и не выдавали их по запросу турецкой стороны. Помимо этого, Швеция и Финляндия вводили против республики санкции.

Генсек НАТО заверил, что союзники при рассмотрении заявок Хельсинки и Стокгольма будут учитывать озабоченности всех сторон, в том числе и Анкары.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 21 мая заявила, что Стокгольм «приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом» и поддерживает включение РПК в список террористов. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто говорил о готовности гарантировать Анкаре, что связи с РПК будут более тщательно отслеживаться, но подчеркнул, что Хельсинки не может выдать связанных с партией людей без правосудия.

Президент России Владимир Путин говорил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст непосредственной угрозы для Москвы, но в случае расширения военной инфраструктуры альянса российская сторона будет предпримет ответные действия.

 «Чем бы дитя ни тешилось»: реакция Лаврова на действия Зеленского
Ответ МИД на слова Зеленского о Путине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь