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09:59 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский поставил ультиматум Шольцу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе.

Источник: Reuters

«Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией», — считает Зеленский.

Кроме того, он упрекнул Германию в том, что она начала помогать Украине намного позже, чем другие страны — США, Великобритания, восточные страны ЕС.

По его словам, Берлин должен действовать «более однозначно» и отказаться от подхода, при котором можно продолжать отношения и с Украиной, и с Россией так, чтобы это как можно меньше повредило самой Германии.

Комментируя возможную поездку Шольца в Киев, Зеленский заявил, что канцлер не должен ограничиваться фотографиями, и призвал его объявить во время визита об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины и ее статуса как кандидата в ЕС.

Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены посетить Киев 16 июня.

При этом Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это «обиженной ливерной колбасой».

На фоне российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО усиленно накачивают Украину оружием. При этом киевские власти постоянно жалуются на недостаточность и медленные темпы поставок.

Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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