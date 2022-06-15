Медведев высказался о перспективах существования Украины через два года

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект “анти-Россия”, что всё остальное для них пустяк», — написал он.
«Украинские топ-менеджеры в сфере энергетики предлагают Вашингтону и другим западным столицам множество потенциальных решений для обеспечения поставок на предстоящую зиму и увеличения внутреннего производства», — отмечает Foreign Policy.
Согласно плану, предложенному украинской стороной, страны должны заключить соглашения о ленд-лизе, по которому США будут предоставлять Украине 6 млрд куб. м СПГ. Газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев в свою очередь планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа.
США и Украина ведут переговоры о поставках газа на фоне решения президенты страны Владимира Зеленского о запрете на экспорт за рубеж добытых в стране угля, мазута и газа. «Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — говорится в обращении украинского президента в Telegram-канале.
Foreign Policy отмечает, что «меры Украины по энергетическому спасению» совпадают с более широкими усилиями европейских правительств по сокращению зависимости от российского импорта энергоносителей. Ранее 14 июня в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что компания снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что Siemens вовремя не вернул из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь в связи с предписанием Ростехнадзора на компрессорной станции «Портовая» можно использовать только три агрегата.