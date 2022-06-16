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04:13 (мск), источник: Life.ru

Пушков выявил крупный просчёт США в отношении России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что санкционная политика США привела к урону американской экономики, при том, что никакого влияния на политику России эти ограничения не оказали.

Источник: Reuters

«США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть, их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику», — написал политик у себя в Телеграме.

Такое положение вещей означает, что санкции были плохо просчитаны, а их отрицательные последствия для Соединённых Штатов не предусмотрены, делает вывод сенатор.

А ранее Лайф сообщал, что глава Минфина США Джанет Йеллен признала: санкции против России провоцируют рост цен в самих Штатах. Она не ждёт существенного снижения стоимости топлива в ближайшее время.

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