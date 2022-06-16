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12:56 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной

Зампред Совбеза Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев, отметив, что любят европейцы посещать Киев, пользы ноль, к миру это Украину не приближает.

«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают», — написал он в Twitter.

В четверг утром Макрон, Шольц и Драги прибыли с визитом в Киев.

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