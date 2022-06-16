Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

«Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине», — указано в документе.
Кроме того, Лондон добавил в расширенный черный список уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексея Исайкина.
Совет ЕС в конце мая собирался включить Патриарха Кирилла в свой санкционный список, но, как позднее стало известно, это решение заблокировала Венгрия.
Западные страны усилили давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Кроме того, США и Европа начали постепенно отказываться от российских углеводородов. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам семей. Как сообщал на минувшей неделе телеканал Sky News, впервые в истории стоимость 55-литрового бака бензина превысила 100 фунтов.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.