Генсек НАТО рассказал о модели размещения сил альянса у границ с Россией

Столтенберг ожидает, что схему утвердят на саммите в Мадриде 28—30 июня.
По его словам, новая «модель размещения сил» состоит из ряда элементов. «Она касается, в частности, сухопутного компонента сил НАТО на восточном фланге альянса. Первое — это усиление предварительного позиционирования. Мы уже увеличили свое присутствие, удвоили боевые группировки на восточном фланге с четырех до восьми за последние месяцы», — сообщил он.
По его словам, второй компонент — «это усиление боевых групп, в том числе с командными возможностями, что необходимо для быстрой организации подкрепления».
«Другой элемент — это предварительное размещение оружия и техники. <…> Как правило, сложности возникают с перевозкой тяжелого вооружения и боеприпасов. Легче организовать развертывание сил при наличии складов оружия и боеприпасов на месте», — пояснил он.
Столтенберг также отметил, что «новая модель предусматривает больше сил в повышенной боеготовности, в том числе первоочередного задействования подготовленных для обороны конкретных союзников, чтобы обеспечить быстрое усиление, то есть не все силы будут направлены для позиционирования, часть из них останутся в своих странах, но будут готовы быстро прибыть на место при необходимости».
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.