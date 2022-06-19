МИД Казахстана заявил о необходимости запрета ядерного оружия

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — написал он в статье для казахстанских и зарубежных СМИ в канун первой встречи государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая пройдет 21—23 июня в Вене.
По словам главы МИД Казахстана, «как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13.4 тысячи ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны».
Тлеуберди подчеркнул, что практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия.
По его словам, с учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя третьей встречи на период 2024—2026 годов.
«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — ред.)», — написал министр.