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21:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден признал влияние антироссийских санкций на США

Президент США Джо Байден заявил, что введенные против России ограничения не могли пройти без последствий для энергетического рынка.

Источник: AFP 2022

Его слова приводит РИА Новости.

Байден признал влияние антироссийских санкций на энергорынок и подчеркнул, что США и Европа знали, что ограничения приведут к росту цен. Он призвал Конгресс США отменить топливный налог на бензин, чтобы снизить цены на него внутри страны.

Ранее Байден сообщал, что США начнут использовать все рычаги для стабилизации цен на топливо. «И наши страны работают сообща с тем, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке, что включает скоординированный выброс нефти из стратегических резервов», — подчеркнул он. Американский лидер добавил, что спецоперация России на Украине «спровоцировала рост инфляции по всему миру, создавая риски дефицита продовольствия» для стран.

Справка
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