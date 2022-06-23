МИД РФ советует россиянам выбрать для безопасных поездок на Балканы Турцию, Сербию или БиГ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российское дипведомство призывает направляющихся за рубеж граждан РФ осмотрительно выбирать направление для путешествий и рекомендует выбрать для безопасных поездок на Балканы Турцию, Сербию или Боснию и Герцеговину (БиГ). Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Он подчеркнул, что большинство балканских стран включено правительством России в перечень недружественных. И в этой связи, по словам дипломата, «к выбору направления для поездки надо подходить трезво и взыскательно». «Не видим противопоказаний для посещения стран региона, не вошедших в упомянутый список, — Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины. Конечно, и тут известная осмотрительность не повредит», — ответил дипломат на просьбу дать рекомендации россиянам, которые отправляются на Балканы во время туристического сезона.
Пилипсон напомнил, что власти недружественных России стран «в русле корпоративных западных подходов на почве украинских событий» ввели против Москвы санкции и развернули в ее отношении пропагандистскую кампанию. В результате на их территории «нередки проявления русофобии, дискриминации и агрессии против россиян». «С Россией закрыто прямое авиасообщение. Нашим дипломатам стало сложнее оказывать согражданам консульскую помощь: кадровый состав посольств и генконсульств резко сократился из-за серии необоснованных высылок сотрудников, при том что местные власти зачастую уклоняются от контактов, ставят препоны», — пояснил он.
Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ также посоветовал всем, кто собрался в путь, «ознакомиться с предназначенной для туристов информацией и учитывать полезные советы на сайтах МИД России, Департамента Ситуационно-кризисный центр, консульского информационного портала, Ростуризма» и российских представительств за рубежом. «Стоит скачать и активировать мобильное приложение МИД России “Зарубежный помощник”, записать адреса и контактные телефоны российских загранучреждений, — добавил Пилипсон. — Чем тщательнее путешественники продумают маршрут, учтут все обстоятельства, тем выше вероятность, что отдых за рубежом принесет удовольствие».