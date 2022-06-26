21:17 (мск), источник: © РИА Новости
Алиханов рассказал о вариантах снабжения Калининграда
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
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«Снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чем. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, Россия может не переживать за регион.
Также Алиханов назвал европейскую бюрократию «кошмаром Кафки» и напомнил, что калининградский транзит оплачивается российской стороной, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения.
По его мнению, «Еврокомиссия просто запуталась».
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.