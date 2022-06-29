Китай призвал НАТО не разжигать «новую холодную войну»

По мнению Чжана, именно деятельность НАТО приводит к проблемам в различных регионах мира, что в актуальных условиях обостряется обновленной версией стратегической концепции альянса. В соответствии с ней, как передавал Bloomberg, Россия рассматривается как «непосредственная угроза», а КНР — как «системный вызов».
«Холодная война закончилась давно. Необходимо, чтобы НАТО пересмотрело свое позиционирование, полностью отказалось от ментальности холодной войны, основанной на блоковой конфронтации… Мы призываем НАТО извлечь уроки и не использовать кризис на Украине в качестве предлога для усугубления мировой конфронтации», — рассказал китайский политик в ходе выступления на заседании Совбеза по Украине (цитата по «РИА Новости»).
Чжан заявил, что КНР приветствует переговоры между Россией и Украиной и посреднические усилия ООН по вопросу экспорта зерновых.
Перед началом саммита НАТО в Мадриде представитель администрации США сообщил, что в стратегической концепции альянса будут «жесткие формулировки по Китаю», что, по его мнению, станет эффективным решением. В стратегии 2010 года Китай не упоминался, а Россия называлась «стратегическим партнером».