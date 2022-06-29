FT: Великобритания может перекрыть поставки газа в Европу

По данным издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Великобритания перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию. Как сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство Великобритании ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».
Европейские газовые компании призвали Великобританию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.
Газпромбанк, через который должны осуществляться платежи по российской рублевой схеме оплаты газа, находится под британскими санкциями. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании выдало Газпромбанку и его «дочкам» лицензию, позволяющую получать платежи за поставку газа в ЕС только до 31 мая.
На фоне сокращения поставок по «Северному потоку» и проблем с техническим обслуживанием газопровода в странах ЕС опасаются начала энергетического кризиса. Как ранее сообщала FT со ссылкой на правительство Германии, в ФРГ не исключают обострения ситуации уже зимой.