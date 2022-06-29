В России стоит аномальная жара (фото)Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
Спецоперация на Украине
11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

FT: Великобритания может перекрыть поставки газа в Европу

Если Великобритания столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times. Ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.

Источник: Reuters

По данным издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Великобритания перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию. Как сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство Великобритании ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».

Европейские газовые компании призвали Великобританию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.

Еще в марте Великобритания отказалась платить за российский газ в рублях по новой схеме.

Газпромбанк, через который должны осуществляться платежи по российской рублевой схеме оплаты газа, находится под британскими санкциями. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании выдало Газпромбанку и его «дочкам» лицензию, позволяющую получать платежи за поставку газа в ЕС только до 31 мая.

На фоне сокращения поставок по «Северному потоку» и проблем с техническим обслуживанием газопровода в странах ЕС опасаются начала энергетического кризиса. Как ранее сообщала FT со ссылкой на правительство Германии, в ФРГ не исключают обострения ситуации уже зимой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Сапожников

 Несколько знаменитых брендов элитного алкоголя уйдут из России
Российским пилотам не дают летать за рубежом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь