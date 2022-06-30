Минобороны назвало причину, по которой отвели войска с острова Змеиный

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — говорится в сообщении.
Также в Минобороны считают, что этот шаг сделает невозможным спекуляции Киева на теме надвигающегося продовольственного кризиса, так как после этого они не смогут ссылаться на то, что Россия тотально контролирует северо-западную часть Черного моря.
После начала спецоперации Россией украинские суда перестали выходить из украинских портов. Киев обвинил Москву в их блокировке, а также призывал международное сообщество принять участие в урегулировании ситуации.
Россия неоднократно заявляла, что не препятствует экспорту по морю, и что для безопасного выхода кораблей украинская сторона должна разминировать свои порты. По словам президента России Владимира Путина, ситуация с экспортом украинского зерна раздувается искусственно, Москва готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды. «Если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — говорил президент.
Москва также связывала усиление продовольственного кризиса в мире с санкциями, введенными западными странами против России.