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06:39 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР обвинила США в создании угроз ядерной войны в Европе и Азии

МИД КНДР выступил с критикой новой стратегической концепции НАТО. Северная Корея обвинила Вашингтон в создании угроз ядерной войны в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, КНДР считает, что США занимаются военизацией Европы и хотят превратить АТР в регион НАТО.

Источник: AP 2022

«По данному саммиту НАТО стало более ясным то, что США пытаются разом сдержать и окружить Россию и Китай путем осуществления “военизации” Европы и “превращения АТР в регион НАТО”, и считают трехсторонний военный союз США—Япония—Южная Корея важным средством для их осуществления», — сказал представитель МИД КНДР агентству ЦТАК. Его фамилия не приводится.

Министерство считает, что «безрассудные военные происки США и их сателлитов» привели к ситуации, которая «чревата одновременным возникновением ядерной войны в Европе и АТР». «И это привело глобальный мир и безопасность к самому серьезному кризису после окончания холодной войны», — отметило ведомство.

Азиатские союзники США впервые принимали участие в саммите НАТО в Мадриде. Они стремятся усилить механизмы сдерживания КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе, активизируя связи с Североатлантическим альянсом.

Леонид Уварчев

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