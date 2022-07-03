КНДР обвинила США в создании угроз ядерной войны в Европе и Азии

«По данному саммиту НАТО стало более ясным то, что США пытаются разом сдержать и окружить Россию и Китай путем осуществления “военизации” Европы и “превращения АТР в регион НАТО”, и считают трехсторонний военный союз США—Япония—Южная Корея важным средством для их осуществления», — сказал представитель МИД КНДР агентству ЦТАК. Его фамилия не приводится.
Министерство считает, что «безрассудные военные происки США и их сателлитов» привели к ситуации, которая «чревата одновременным возникновением ядерной войны в Европе и АТР». «И это привело глобальный мир и безопасность к самому серьезному кризису после окончания холодной войны», — отметило ведомство.
Азиатские союзники США впервые принимали участие в саммите НАТО в Мадриде. Они стремятся усилить механизмы сдерживания КНДР в Индо-Тихоокеанском регионе, активизируя связи с Североатлантическим альянсом.