15:44 (мск), источник: РБК
Глава МИД Британии выступила против новых минских соглашений
Плохо продуманное мирное соглашение позволило бы России перегруппировать силы и «вернуться в атаку», считает глава МИД Британии Лиз Трасс.
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Для восстановления собственной безопасности Украине нужна «чистая победа», а не плохо продуманное мирное соглашение или новые минские договоренности, заявил глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Le Journal du Dimanche.
«Все мы знаем, что плохо продуманное мирное соглашение позволило бы Путину перегруппировать свои силы и вернуться в атаку. Поэтому мы не можем позволить себе новое минское соглашение. Украине нужна чистая победа, которая восстановит ее безопасность», — заявила она.
Британские власти хотят, чтобы Киев получил максимальный объем помощи в виде снаряжения и обучения военных для проведения контрнаступления, сообщила Трасс.
Она назвала Британию второй после США страной по объему оказанной Украине помощи. По ее словам, Лондон в общей сложности выделил уже £2,3 млрд ($2,78 млрд) на эти цели.
На вопрос, действительно ли у британских властей есть такие средства, Трасс ответила, что оборонные расходы Британии составляют 2,3% ВВП, но необходимо увеличить производство военной техники, поскольку ситуация на Украине пошатнула безопасность в Европе и сделала мир более опасным.
После начала военной операции России западные страны, включая Великобританию, усилили поддержку, в том числе военную, Украине. В конце июня в ходе саммита НАТО британский премьер Борис Джонсон заявил, что Лондон выделит Киеву еще £1 млрд ($1,2 млрд), которые, в частности, пойдут на системы противовоздушной обороны (ПВО) и беспилотники.
Джонсон ранее выступал против того, чтобы подталкивать Украину к «худому миру» с Россией. Он считает, что мирное урегулирование на данном этапе приведет только к длительной нестабильности и позволит Владимиру Путину бесконечно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками. Британский премьер призывал продолжать оказывать военную помощь Киеву, несмотря на проявление усталости и колебаний в этом вопросе.
После старта спецоперации в конца февраля Киев и Москва начали переговоры о мирном урегулировании, однако они были полностью приостановлены в апреле. Российская сторона возложила ответственность за это на Украину и сочла, что Киев вышел из переговоров по указанию западных стран. Украинские власти называли условием возобновления диалога с Россией возвращение территорий по состоянию на 24 февраля.