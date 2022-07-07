Литва не согласится на создание зеленого коридора для транзита в Калининград

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — заявила она в эфире национального радио LRT.
«Литва осуществляет европейские санкции, это вопрос европейского регулирования. Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России», — сказала она.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решить проблему с транзитом можно с помощью выделенной железнодорожной и автомобильной дороги в регион.
В конце июня европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс говорил, что Еврокомиссия подготовила документ, разрешающий перевозку товаров через страны ЕС в Калининград. Агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщали, что власти ЕС могут отменить запрет на транзит в Калининград через Литву. Однако литовские власти выступают против этого и считают такие меры нарушением санкционного режима.