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11:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Литва не согласится на создание зеленого коридора для транзита в Калининград

Власти Литвы считают, что должны полностью контролировать свою территорию. Поэтому, по заверению советника президента республики Асты Скайсгирите, Литва не согласится на создание зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область.

Источник: Reuters

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — заявила она в эфире национального радио LRT.

По словам советника президента, власти Литвы не принимали никаких действий для послаблений ограничительных мер по калининградскому транзиту.

«Литва осуществляет европейские санкции, это вопрос европейского регулирования. Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России», — сказала она.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решить проблему с транзитом можно с помощью выделенной железнодорожной и автомобильной дороги в регион.

В конце июня европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс говорил, что Еврокомиссия подготовила документ, разрешающий перевозку товаров через страны ЕС в Калининград. Агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщали, что власти ЕС могут отменить запрет на транзит в Калининград через Литву. Однако литовские власти выступают против этого и считают такие меры нарушением санкционного режима.

Анастасия Ларина

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