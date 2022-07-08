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22:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приехали в Николаев для проведения карательных рейдов против пророссийски настроенных граждан и недовольных киевским режимом, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве <…> для этого из Киева, Одессы и Львова прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона “Цунами”, специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения», — заявил он.

Генерал обратил внимание на «особый цинизм» киевского режима, готового принести в жертву жизни собственных граждан для достижения преступных целей. В итоге они полностью повторяют методы, применявшиеся нацистами на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны, добавил Мизинцев.

Он также сообщил, что, согласно проверенным данным, многие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины имеют наркотическую зависимость и многочисленные судимости за разбой, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Эта информация подтверждает, что бесчеловечные провокации, в том числе с гибелью мирных граждан, планируют и проводят личности с бандитским опытом, пояснил начальник НЦУО.

«Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», — заключил Мизинцев.

Ранее хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные о сотрудниках ГУР Украины, а также связанных с ними лиц. Обнародованная информация содержит в том числе криминальные характеристики сотрудников, среди которых есть наркозависимые и судимые за тяжкие преступления.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

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