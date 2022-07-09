Spiegel узнал, что Штайнмайер потребовал объяснений от Зеленского

Штайнмайер должен был посетить Украину в апреле вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Однако в итоге немецкий политик не посетил Киев.
Источники немецкой газеты Bild утверждали, что Киев отказался принимать Штайнмайера из-за «тесных связей» с Россией в последние годы и поддержки проекта газопровода «Северный поток-2», которую тот выражал.
За день до планируемой поездки глава офиса Зеленского Андрей Ермак связался с польской стороной, чтобы отговорить участников делегации от поездки вместе со Штайнмайером, сообщили источники Der Spiegel. В то же время, по их данным, сам Зеленский оборвал телефонный разговор с президентом ФРГ, и Штайнмайер несколько часов ждал звонка во дворце Бельвю.
Немецкому президенту поступила записка от украинского правительства в адрес посла Германии на Украине Анки Фельдхузен, в которой говорилось, что визит Штайнмайера был бы «более значимым и приемлемым», если бы он состоялся «независимо».
Тем не менее после инцидента Берлин предпринял попытки для урегулирования ситуации и, в конце концов, согласовал телефонный разговор двух президентов. Стороны обменялись мнениями, немецкий президент выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев.
«Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу — но на этот раз из-за Штайнмайера», — отметил Der Spiegel.
По информации издания, Зеленский выразил сожаление из-за отмены визита, назвал происшествие «крупным недоразумением» и предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая, но теперь эта дата оказалась неудобной для немецкого лидера.
«Когда Зеленский заверил, что ничего не знал об этом инциденте, как говорят, рассердился. Вся переписка была у него перед глазами: “Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас”. После того, как Зеленский еще раз попытался успокоить его, Штайнмайер спросил в третий раз, после чего получил уклончивую, но, вероятно, уместно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: “Ладно, оставим тему”, — передает Spiegel.
4 мая он сообщил, что не может приехать в Киев, пока там не побывает Штайнмайер. Спустя два дня состоялся телефонный разговор Штайнмайера с Зеленским. В пресс-службе президента Германии сообщили, что оба лидера смогли преодолеть «раздражающие факторы» в отношениях двух стран.
После этого в середине июня Шольц посетил Киев. Его сопровождали премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон. На встрече они поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.
Штайнмайер 30 июня вновь провел телефонные переговоры с украинским коллегой и обсудил с ним свой возможный визит в Киев. Он заверил Зеленского в дальнейшей поддержке и поздравил его с получением Украиной статуса кандидата в члены ЕС.