Глава Минтранса назвал условие, при котором пересядет с Genesis на Lada

«Я к этому нормально отношусь. У нас же был такой период, когда у нас пересаживали на “Волги”: помните, была такая история? У меня была “Волга”, я тоже пересел, хотел попробовать. Но да, автомобиль был недоделанный по каким-то причинам, не удалась идея. Но в принципе, если машину [Lada] сделать нормально, почему нет», — сказал Савельев на форуме «Территория смыслов».
Министр напомнил, что, когда он был генеральным директором «Аэрофлота», он ездил на Mercedes. Сейчас, когда он занимает пост министра транспорта, у него нет специальной машины, а ездит он на Genesis (марка автомобилей премиум класса, суббренд компании Hyundai Moto).
«Это нормально, чиновник — государственный служащий, есть определенные ограничения», — заключил Савельев.
Мутко признался, что пока не думал о том, чтобы пересесть на Lada, но напомнил, что в России было три-четыре попытки пересадить чиновников на отечественные автомобили. «Я думаю, что все они [попытки] разбиваются о стоимость и качество», — подчеркнул он.
Глава АвтоВАЗа, который производит автомобили Lada, Максим Соколов в интервью телеканалу РБК заявил, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины.
По его словам, для этого компании потребуется около двух лет. Так, в прошлом году АвтоВАЗ произвел чуть больше 430 тыс. автомобилей.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал, что готов пересесть на Lada, если машина будет заводиться при минус 50 градусах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что каждый российский госслужащий «готов ко всему».