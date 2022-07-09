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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова обвинила Блинкена в сочинении небылиц об изоляции Лаврова на саммите G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен «сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова на совещании глав МИД G20 на Бали, чтобы оправдать собственный провал». Сегодня, 9 июля, господин Блинкен заявил, что Сергей Лавров досрочно покинул саммит, и сказал, что Россия находится в изоляции.

Источник: Reuters

«Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как вы лично просите всех подряд “изолировать” Россию. И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрация обречена на бесславный конец», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Был сильный консенсус (среди участников саммита.— “Ъ”), и Россия осталась изолированной, как это было много раз с начала этой войны», — сказал Блинкен по итогам саммита (цитата по AFP).

В пятницу, 8 июля, глава Сергей Лавров принял участие в совещании глав МИД G20 на Бали и провел ряд двусторонних встреч. Из-за разногласий по поводу военной операции России на Украине мероприятие завершилось без совместного коммюнике и общего фото, а часть делегатов в знак протеста против приезда российского министра пропустила торжественный прием.

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала журналистам, что российский министр покинул первую сессию заседания, не выслушав и половины своих коллег, в том числе ее, а на второй сессии не появился вовсе.

В МИД РФ впоследствии пояснили, что министр никого не бойкотировал, а, выслушав первых выступающих, переместился в соседнее помещение, где у него прошли двусторонние переговоры с коллегами из Аргентины, Бразилии и Индии. На второй сессии он изначально присутствовать не планировал.

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