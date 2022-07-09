Захарова обвинила Блинкена в сочинении небылиц об изоляции Лаврова на саммите G20

«Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы. Нам же рассказывали, как вы лично просите всех подряд “изолировать” Россию. И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрация обречена на бесславный конец», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Был сильный консенсус (среди участников саммита.— “Ъ”), и Россия осталась изолированной, как это было много раз с начала этой войны», — сказал Блинкен по итогам саммита (цитата по AFP).
В пятницу, 8 июля, глава Сергей Лавров принял участие в совещании глав МИД G20 на Бали и провел ряд двусторонних встреч. Из-за разногласий по поводу военной операции России на Украине мероприятие завершилось без совместного коммюнике и общего фото, а часть делегатов в знак протеста против приезда российского министра пропустила торжественный прием.
Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала журналистам, что российский министр покинул первую сессию заседания, не выслушав и половины своих коллег, в том числе ее, а на второй сессии не появился вовсе.
В МИД РФ впоследствии пояснили, что министр никого не бойкотировал, а, выслушав первых выступающих, переместился в соседнее помещение, где у него прошли двусторонние переговоры с коллегами из Аргентины, Бразилии и Индии. На второй сессии он изначально присутствовать не планировал.