В ВСУ рассказали о всплеске числа «женщин-добровольцев»

По информации канала, девушки вступают в Вооружённые силы Украины добровольно. Впрочем, как обстоят дела на самом деле, неизвестно.
«Начиная с 24 февраля было мобилизовано примерно 1000 женщин, сообщили в Министерстве обороны Украины», — передал Fox News.
В эфире канала также заметили, что в ближайшее время ряды ВСУ могут пополниться ещё большим количеством женщин, поскольку украинские депутаты уже в срочном порядке пересматривают закон о мобилизации. Ведущий добавил, что власти Украины, отправляя женщин в зону боевых действий, значительно уменьшают политические очки действующего президента страны Владимира Зеленского перед кураторами из США и Европы.
А Лайф напоминает, что Минобороны Украины ранее утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на воинский учёт. Список состоял из 35 профессиональных отраслей. Предположительно, под действие приказа подпадали сотни тысяч украинок. Не стали делать исключения для беременных и женщин с малолетними детьми. Позже была зарегистрирована петиция, в которой Зеленского попросили отменить приказ о постановке женщин на воинский учёт, и она набрала необходимое для рассмотрения число голосов.
После этого президент Украины попросил пересмотреть положения воинского учёта для женщин. Скандальный указ о воинском учёте женщин был исправлен в январе этого года: список специальностей и профессий, представительницы которых подлежат постановке на воинский учёт, был сокращён.