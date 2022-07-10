Шольц приветствовал намерение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — цитирует его в воскресенье газета Die Welt.
«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после выявления технических неисправностей двигателей и последующего ремонта. Siemens утверждает, что одну из газовых турбин после починки пока невозможно вернуть в ФРГ из Монреаля из-за санкций Канады в отношении России.
В связи с этим «Северный поток» сейчас задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности, что ставит под угрозу планы Германии по заполнению газохранилищ.