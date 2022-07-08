Reuters: Украина попросила Канаду не передавать России турбину для «Северного потока»

По мнению Киева, передача России турбины, которая в настоящее время находится на ремонте в Монреале, станет нарушением санкций против Москвы. «Санкции запрещают передачу [России] любого газового оборудования, — сказал собеседник агентства. — Если, не дай бог, это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?».
Накануне вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала профилактических работ на газопроводе. «Нам нужны мощности “Северного потока” для заполнения хранилищ. <…> Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину — прим. ТАСС) в Россию, доставьте ее в Германию», — сказал Хабек в интервью агентству Bloomberg.
Кроме того, министр отметил, что «готов первым отстаивать принятие очередного жесткого пакета санкций ЕС» против России, но «жесткие санкции должны бить по России» сильнее, чем по экономике западных стран. По мнению Хабека, если Канада пойдет навстречу его просьбе, то РФ не сможет использовать отсутствие турбины в качестве предлога для возможной остановки поставок газа после завершения ремонтных работ.
14 июня «Газпром» сообщил, что был вынужден сократить поставки природного газа по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Одна из турбин, построенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Производитель утверждает, что вернуть отремонтированную турбину в Германию невозможно из-за санкций Канады в отношении российской авиационной отрасли.
Канадские власти квалифицировали турбину как товар двойного назначения и отказались возвращать ее после ремонта. В результате мощность «Северного потока» сократилась на 40% за два дня. С 11 по 21 июля трубопровод закроют на техническое обслуживание.
Пятый санкционный пакет Евросоюза, введенный в действие 8 апреля, расширил запрет на поставки в Россию оборудования и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ). Согласно приложению к постановлению, европейские компании не могут поставлять в Россию системы для охлаждения и сжижения газа, оборудование для разделения на фракции углеводородов в процессе производства СПГ и нефтепереработки, широкий набор химического оборудования для различных этапов нефтепереработки.