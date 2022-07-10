В Киеве разочарованы решением Канады вернуть в ФРГ турбину для «Северного потока»

«Министерство энергетики Украины и Министерство иностранных дел Украины выражают глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens турбин “Северного потока”», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В ведомствах назвали сложившуюся ситуацию «подстройкой санкционного режима» под Москву. В Киеве считают, что Россия может продолжать поставку газа в полном объеме без турбины, использовав транзитные мощности Украины.
«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов Siemens после выявления технических неисправностей двигателей и последующего ремонта. В Siemens утверждали, что одну из газовых турбин после починки невозможно вернуть в ФРГ из Монреаля из-за санкций Канады в отношении России. В связи с этим «Северный поток» сейчас задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности, что ставит под угрозу планы Германии по заполнению газохранилищ.