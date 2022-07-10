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19:04 (мск), источник: ТАСС

В Киеве разочарованы решением Канады вернуть в ФРГ турбину для «Северного потока»

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики и МИД Украины «глубоко разочарованы» намерением Канады вернуть Германии турбину, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток». Об этом в воскресенье говорится в заявлении Минэнерго.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство энергетики Украины и Министерство иностранных дел Украины выражают глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens турбин “Северного потока”», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В ведомствах назвали сложившуюся ситуацию «подстройкой санкционного режима» под Москву. В Киеве считают, что Россия может продолжать поставку газа в полном объеме без турбины, использовав транзитные мощности Украины.

Власти страны призвали Канаду отменить принятое решение.

«Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки по «Северному потоку» по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов Siemens после выявления технических неисправностей двигателей и последующего ремонта. В Siemens утверждали, что одну из газовых турбин после починки невозможно вернуть в ФРГ из Монреаля из-за санкций Канады в отношении России. В связи с этим «Северный поток» сейчас задействован лишь на 40% от своей максимальной мощности, что ставит под угрозу планы Германии по заполнению газохранилищ.

Во время загрузки произошла ошибка.
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