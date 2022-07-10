Бывший президент Польши призвал сократить Россию до 50 миллионов человек

Валенса заявил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов». Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». «Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — пояснил он.
«Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз, путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это при помощи насилия», — сказал Валенса.
Ранее Валенса призвал распустить Европейский союз и создать его заново, но без Польши и Венгрии. По его словам, будет поражением, если Еврокомиссия согласится на польский национальный план восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. При этом экс-президент признал, что к его предложению вряд ли прислушаются.