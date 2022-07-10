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21:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший президент Польши призвал сократить Россию до 50 миллионов человек

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек. Об этом сообщает Le Figaro.

Источник: AP 2022

Валенса заявил, что необходимо «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов». Он считает, что для достижения безопасности в мире Россию надо «расчленить». «Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — пояснил он.

Экс-президент Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния.

«Мы должны понимать, что Запад расширяет свою власть через НАТО, Евросоюз, путем расширения, но демократическими способами. Россия делает это при помощи насилия», — сказал Валенса.

Ранее Валенса призвал распустить Европейский союз и создать его заново, но без Польши и Венгрии. По его словам, будет поражением, если Еврокомиссия согласится на польский национальный план восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. При этом экс-президент признал, что к его предложению вряд ли прислушаются.

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