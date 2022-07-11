10:19 (мск), источник: ТАСС
Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
ТАСС, 11 июля. Литва расширила в понедельник ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций ЕС.
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Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на литовскую таможню.
По ее информации, новые ограничения введены в отношении алкоголя, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.