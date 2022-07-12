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18:47 (мск), источник: Ведомости

Украина сообщила о первых обращениях россиян за визами

За последнее время 10 граждан России обратились за украинскими визами, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко изданию «Страна».

Источник: AFP 2022

«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — сказал он.

7 июля глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима. «За это время было больше 100 звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но, собственно, ни одной заявки не было», — отметил он.

Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля. Президент страны Владимир Зеленский отмечал, что это решение принято «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

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