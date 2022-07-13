Еврокомиссия опровергла проведение переговоров с РФ по транзиту в Калининград

«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — заявил Мамер (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня газета «Известия» сообщила со ссылкой на источники, что право на транзит грузов между субъектами России будет подтверждено специальным документом ЕС, ограничения не будут касаться Калининградской области. По словам одного из собеседников, власти ЕС и Литвы несколько недель пытаются согласовать финальную версию документа. Другой источник рассказал, что исключение для транзита в Калининград установят в седьмом пакете антироссийских санкций ЕС, который планируется принять в июле.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема с ограничением транзита грузов в Калининградскую область пока не решена, Москва ждет подвижек по этому вопросу.
В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время.