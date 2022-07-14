Премьер Чехии: в новый пакет санкций ЕС не войдут ограничения на российский газ

«Что определенно проблематично, так это включить энергетику в санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», — рассказал он в интервью Reuters. «Я думаю, что его (газа.— “Ъ”) там быть не должно, потому что ряд стран зависят от российского газа», — сказал он.
На момент 24 февраля поставки российского газа составляли 40% от общего объема импортируемого газа в странах ЕС. 18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС сократили потребление российского газа до 26%.
Пока не ясно, затронут ли новые ограничения поставки газа из России. В июне замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сказал, что новые ограничения должны затронуть российский газ. Однако канцлер Австрии говорил обратное: по его словам, ЕС не будет обсуждать газовое эмбарго в рамках нового пакета санкций.