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18:21 (мск), источник: ТАСС

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в регионах страны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в пятницу, предложил обсудить ситуацию в российских регионах.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными. Но мы не должны забывать и о текущей ситуации в регионах РФ. Давайте сегодня об этом и поговорим», — сказал он.

Путин передал слово для доклада главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю ФСБ Александру Бортникову.

В совещании также приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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