США поставят Эстонии HIMARS на полмиллиарда долларов

«Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до 500 миллионов долларов», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что всего Эстония запросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты.
Теперь информацию о возможной продаже рассмотрит Конгресс. В Пентагоне подчеркнули, что «продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе».
Ранее солдат НАТО заподозрили в стрельбе из западного оружия на Украине. По информации издания «Украина.ру», переданными США Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют военнослужащие из США и Великобритании, а украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов.