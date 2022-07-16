В сенате США призвали перестать брать в НАТО постсоветские страны

Государствами, ранее входившими в состав СССР и вступившими в этот военный блок, стали Латвия, Литва, и Эстония после пятого расширения НАТО в 2004 году.
«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — отметил Пол.
Сенатор также выразил мнение, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.
Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью. В свою очередь, в МИД напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.