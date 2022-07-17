Медведев согласился с идеей приравнять детей Сталинграда к блокадникам

С такой просьбой на встрече в Волгоградской области в воскресенье обратился ветеран Великой Отечественной войны. «Я с вами абсолютно согласен, это не вполне справедливо, что раньше этого не сделали. Надо хотя бы сейчас попытаться это сделать», — отреагировал политик.
«Я обязательно попрошу все это проанализировать», — заверил Медведев, пояснив, что передаст просьбу в Минтруд и Минфин. «Потому что всякие льготы — это финансы. Мы обязательно это сделаем. Постараемся все решения принять», — пообещал он.
«И если они не живут у вас, то они этими льготами и не пользуются, в то время как те, кто получил соответствующий статус по ленинградской или севастопольской линии, — на них эти льготы распространяются по всей нашей огромной стране», — указал Медведев.
Ранее власти Волгоградской области учредили официальный статус «Житель осажденного Сталинграда», предусматривающий меры социальной поддержки для тех, кто жил в осажденном городе в годы войны.
15 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Председателем оргкомитета был назначен Медведев.