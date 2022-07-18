15:59 (мск), источник: Коммерсантъ
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений
Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, которым предусматривается полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения. Документ полностью запрещает информацию, которая ставит под сомнение семейные ценности. Среди прочего законопроект предполагает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.