Было или не было: что вы знаете о погодных рекордах России Предлагаем пройти непредсказуемый, как сама погода, тест
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
Спецоперация на Украине
15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату законопроект, которым предусматривается полный запрет на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения. Документ полностью запрещает информацию, которая ставит под сомнение семейные ценности. Среди прочего законопроект предполагает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, которые содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Источник: РИА "Новости"

Авторами инициативы являются депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ), Ольга Алимова (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Николай Бурляев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Алексей Журавлев (председатель партии «Родина», член фракции ЛДПР, Алексей Корниенко (КПРФ).

Депутаты, внесшие законопроект, отмечают, что сейчас отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката.

«Необходимо установить меры, направленные на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в пояснительной записке. По мнению авторов законопроекта, отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда образа жизни без детей и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества, чем пропаганда наркотиков, суицида и экстремизма, которая запрещена.

Ранее за запрет пропаганды нетрадиционных ценностей высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В июле 2020 года вступили в силу поправки в Конституцию, согласно которым браком в России признается «союз мужчины и женщины».

Мария Федотова

 Вучич заявил о начале мировой войны против России
Дело убитого дочерями Хачатуряна получило новый оборот
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь