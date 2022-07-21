Ростуризм захотел расширить программу субсидирования авиаперелетов

«Программа субсидирования чартеров востребована и бизнесом, и туристами. Сейчас мы с коллегами из Минтранса и туристическими компаниями прорабатываем возможность ее расширения на блок-места туроператоров в рамках железнодорожной перевозки и регулярных авиарейсов», — сказали в Ростуризме.
Соответствующие поправки в постановление правительства № 799 о субсидировании чартеров будут внесены примерно через месяц, уверен источник «Известий», близкий к рабочей группе Ростуризма, на которой обсуждается этот вопрос.
Бизнес надеется на скорейшее принятие поправок — это поможет поддержать внутренний туризм в России в межсезонье, сказал «Известиям» председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.
В результате расширения программы субсидирования цены на туры по России могут упасть в 1,5−2 раза, считает эксперт.
Он привел в пример стоимость поездки в Петропавловск-Камчатский. С тех пор как туда стали летать субсидируемые чартеры, тур в этот город с перелетом, проживанием, питанием и некоторыми экскурсиями можно приобрести за 48 тыс. рублей.
«Раньше за эти деньги нельзя было купить даже авиабилет туда-обратно», — подчеркнул эксперт.
В 2022 году на программу субсидирования чартеров в целях поддержки туротрасли выделено 1,2 млрд рублей, из них на данный момент доступно 700 млн, следует из информации на официальном сайте Ростуризма.