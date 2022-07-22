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08:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров назвал беспочвенными обвинения России в продовольственном кризисе

Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и энергоносителей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сказал, что обвинения Москвы в том, что она «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны. По словам главы МИД РФ, еще во время пандемии коронавируса Запад «оттянул» на себя товарные и продовольственные потоки.

Источник: AP 2022

«Спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы “экспортирует голод”, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность “с больной головы на здоровую”. Общеизвестно, что еще в период “коронакризиса” коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, “оттянул” на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах», — написал господин Лавров в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее».

Он отметил, что именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке, а негативные тенденции дополнительно обострили западные санкции.

Министр заявил, что Россия «продолжит проводить миролюбивый внешнеполитический курс, играть уравновешивающую роль в международных делах».

«Выступаем за широкое равноправное межгосударственное сотрудничество, опирающееся на положения Устава ООН, прежде всего принцип суверенного равенства государств. Будем и далее укреплять плодотворное взаимодействие с зарубежными партнерами, проявляющими встречную готовность к этому», — сообщил Сергей Лавров.

22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз «предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов». Мир столкнулся с проблемой возможного голода из-за того, что на фоне военной операции на Украине в украинских портах оказались заблокированы крупные объемы сельхозпродукции. К решению вопроса подключились ООН и Турция.

Дарья Эрозбек

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