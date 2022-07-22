Лавров назвал беспочвенными обвинения России в продовольственном кризисе

«Спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы “экспортирует голод”, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность “с больной головы на здоровую”. Общеизвестно, что еще в период “коронакризиса” коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, “оттянул” на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах», — написал господин Лавров в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее».
Он отметил, что именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке, а негативные тенденции дополнительно обострили западные санкции.
«Выступаем за широкое равноправное межгосударственное сотрудничество, опирающееся на положения Устава ООН, прежде всего принцип суверенного равенства государств. Будем и далее укреплять плодотворное взаимодействие с зарубежными партнерами, проявляющими встречную готовность к этому», — сообщил Сергей Лавров.
22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз «предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов». Мир столкнулся с проблемой возможного голода из-за того, что на фоне военной операции на Украине в украинских портах оказались заблокированы крупные объемы сельхозпродукции. К решению вопроса подключились ООН и Турция.