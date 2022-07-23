Украинский МИД обвинил премьера Венгрии Орбана в «российской пропаганде»

Заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что введенные санкции против России не действуют, являются «классическим примером российской пропаганды». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает «РБК Украина».
Николенко также осудил Орбана за призыв прекратить поставлять оружие Украине, потому что это якобы не поможет победить Россию. «Предоставление Украине оружия спасает жизни украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить», — отметил представитель МИД Украины.
«Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и выработке хорошего мирного предложения вместо победы в войне», — сказал он.
В то же время, по его словам, в ходе военных действий на Украине погибли 86 венгров, поэтому нельзя допустить, чтобы Венгрия была втянута в конфликт. Орбан также полагает, что конфликт может разрешиться только при диалоге Москвы и Вашингтона.
После начала военной операции России на Украине Венгрия осудила Москву, но в то же время запретила поставлять Украине западное оружие через свою территорию. Глава венгерского дипведомства Петер Сийярто объяснял это стремлением не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах.
С конца мая в Венгрии действует чрезвычайное положение. 14 июля министр обороны Кристоф Салаи-Бобровнички поручил усилить боеготовность войск, связав это решение с боевыми действиями на Украине и проблемами с миграцией. Он подчеркнул, что, несмотря на гарантии НАТО, Венгрия не может ждать защиты со стороны и должна сама обеспечить свою безопасность.