01:42 (мск), источник: ТАСС
Трасс заявила, что Джонсон не захочет становиться членом ее кабинета
Глава МИД Великобритании считает, что главе правительства «необходим период заслуженного отдыха после нескольких очень тяжелых лет».
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ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, борющаяся за пост премьер-министра страны, не думает, что нынешний глава правительства Борис Джонсон захочет становиться членом ее кабинета. Об этом она заявила в ходе теледебатов, организованных вещательной корпорацией Би-би-си.
«Я сильно подозреваю, что он не захочет для себя роли в правительстве. Думаю, ему необходим период заслуженного отдыха после нескольких очень тяжелых лет», — сказал Трасс, добавив, что, с ее точки зрения, Джонсон не заслуживал того, чтобы лишиться должности.
Соперник Трасс экс-глава британского Минфина Риши Сунак заявил, что Джонсон не сможет стать членом его кабинета, так как страна «должна двигаться вперед», а правящая партия — преодолевать внутренний раскол. Сам Сунак покинул правительство 5 июля, спровоцировав волну отставок, которая в конечном счете привела к тому, что Джонсон пообещал уйти с должности.
В ответ на просьбу дать оценку премьерству Джонсона Трасс сказала, что поставила бы ему семерку по десятибалльной шкале. Сунак же заявил, что Джонсон заслуживает 10 за то, что добился выхода страны из ЕС и привел партию тори к впечатляющей победе на выборах в 2019 году, однако в других областях он показал себя заметно хуже.
Как Трасс, так и Сунак заявили, что были бы рады работать друг с другом в будущем.
Согласно первым результатам опросов общественного мнения, проводившихся в Twitter, дебаты не выявили однозначного победителя. Симпатии зрителей разделились почти поровну.
Уход Джонсона
7 июля, когда британское правительство демонстративно покинули почти 60 человек, Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он также сообщил, что перестанет быть премьер-министром, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство.
Формальным поводом для окончательной утраты доверия консерваторов к премьеру стал скандал вокруг парламентария Криса Пинчера, однако задолго до этого Джонсон оказался замешан в историю с вечеринками, проходившими в его канцелярии и резиденции в разгар действия коронавирусных ограничений. Из-за этого члены фракции тори в начале июня даже провели вотум о доверии своему лидеру, однако тогда политик смог сохранить пост.
Многие британские политические обозреватели отмечали, что Джонсон, вероятно, рассчитывает вернуться на первые роли в большой политике. The Sunday Times со ссылкой на источник в премьерской канцелярии писала, что, по мнению политика, с новым руководителем консерваторы рискуют проиграть на выборах 2024 года и будут нуждаться в новом энергичном лидере, чтобы вернуться к власти в 2029 году.