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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В Стамбуле начал работу координационный центр по зерну

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар объявил о начале работы координационного центра по зерну в Стамбуле. Его создание прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов в Черном море. Стороны этого соглашения — Россия, Украина, ООН и Турция. Деятельность по вывозу зерна будет координироваться ООН.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Объявляя о начале работы центра по зерну, Хулуси Акар заявил, что в портах Украины находится 25 млн тонн зерна для экспорта. Он пояснил, что подготовка к выходу первых судов с зернов из портов Украины еще ведется. По его словам, «продуктовая сделка» в будущем при необходимости будет продлеваться по согласию сторон. Сейчас сделка заключена на 120 дней.

Хулуси Акар также сказал, что сейчас нет необходимости разминирования Черного моря для прохода судов. Если разминирование все же потребуется, то оно будет проходить по согласованию сторон, пояснил он.

Акар добавил, что, по его мнению, «продуктовая сделка» может стать моделью для решения энергетического кризиса. Ранее он сообщал, что подобное соглашение по вывозу топлива уже разрабатывается.

Центр действует на территории Университета национальной обороны Турции. В нем работают представители России, Украины, Турции и дипломаты ООН.

22 июля в Стамбуле подписали «продовольственную инициативу» между Россией, Украиной, Турцией и ООН. На Украине начали готовить порты Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. Там надеются, что первые суда отправятся в течение этой недели.

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