Reuters: страны G7 намерены установить потолок цен на российскую нефть к 5 декабря

«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — заявил источник.
Группа семи в прошлом месяце заявила, что будет стремиться ограничить цены на нефть из России, с тех пор прилагались усилия, чтобы заручиться поддержкой Китая и Индии, которые уже закупают нефть по цене ниже рыночной, отмечает Reuters. «Мы уже услышали от ряда стран Азии, что они заинтересованы в том, чтобы присоединиться к коалиции или лучше понять, на каком уровне будет установлена цена. Таким образом они смогут укрепить свою позицию в переговорах с Россией относительно будущих контрактов», — сказал агентству представитель G7, добавив, что объединение намерено назвать цену.
По словам источника, Китай и Индия заинтересованы в снижении затрат на импорт нефти.
Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, на нефтепродукты — до февраля 2023 года. Временные исключения из эмбарго предусмотрены для импорта по трубопроводам для государств ЕС, которые ввиду расположения крайне зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив.