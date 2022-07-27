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17:59 (мск), источник: ТАСС

Reuters: страны G7 намерены установить потолок цен на российскую нефть к 5 декабря

ЛОНДОН. 27 июля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя объединения.

Источник: AP 2022

«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — заявил источник.

Помимо этого, страны Группы семи хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были гораздо ниже нынешних рыночных цен. Как пишет агентство, в G7 считают, что если цена будет превышать стоимость добычи, то у России будет «стимул продолжать ее».

Группа семи в прошлом месяце заявила, что будет стремиться ограничить цены на нефть из России, с тех пор прилагались усилия, чтобы заручиться поддержкой Китая и Индии, которые уже закупают нефть по цене ниже рыночной, отмечает Reuters. «Мы уже услышали от ряда стран Азии, что они заинтересованы в том, чтобы присоединиться к коалиции или лучше понять, на каком уровне будет установлена цена. Таким образом они смогут укрепить свою позицию в переговорах с Россией относительно будущих контрактов», — сказал агентству представитель G7, добавив, что объединение намерено назвать цену.

По словам источника, Китай и Индия заинтересованы в снижении затрат на импорт нефти.

Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, на нефтепродукты — до февраля 2023 года. Временные исключения из эмбарго предусмотрены для импорта по трубопроводам для государств ЕС, которые ввиду расположения крайне зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив.

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