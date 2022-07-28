Черногория начала замораживать недвижимость граждан России

10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Это будет сделано в рамках соблюдения режима санкций, введенных против РФ в связи со спецоперацией на Украине.
Посол РФ в Подгорице Владислав Масленников напомнил, что Россия на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику. За 15 лет российские инвесторы вложили в эту страну минимум €1,5 млрд, то есть в среднем по €100 млн в год. По словам дипломата, российские инвестиции в экономику балканского государства превышают планируемые вложения Евросоюза, поскольку Европейский инвестиционный план для Западных Балкан с 2021 по 2027 год предусматривает для Черногории не более €600 млн.
1 марта черногорские власти присоединились ко всем санкциям ЕС против России. Президент Черногории Мило Джуканович заявил о солидарности с Украиной после саммита стран — членов НАТО. В то же время в разных городах Черногории проходят акции в поддержку России. Граждане республики потребовали отменить санкции против России и собрали 6 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения соответствующей резолюции парламентом страны.